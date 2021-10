Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg +++ Unfallbeteiligte gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 12. Oktober 2021, ereignete sich gegen 8:40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Oldenburger Straße in Wardenburg.

Eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin bog von der Friedrichstraße kommend auf die Oldenburger Straße ab. Dabei übersah sie eine 17-jährige Fahrradfahrerin aus Wardenburg, welche den Radweg der Oldenburger Straße auf der falschen Seite in Richtung Oldenburg befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß, sodass die Fahrradfahrerin stürzte. Nachdem die Pkw-Fahrerin ausstieg und der 17-Jährigen gemeinsam mit einem Zeugen aufhalf, gab es noch ein Gespräch und man trennte sich in der Annahme, dass kein Person- oder Sachschaden entstanden sei. Kurze Zeit später bemerkte die Fahrradfahrerin jedoch eine leichte Verletzung.

Die Polizei sucht nun nach der beteiligten Pkw-Fahrerin. Diese oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell