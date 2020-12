Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Freinsheim) - Handy in der Bahn entwendet

BAD DÜRKHEIMBAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.12.2020 gegen 12:30h wurde in einem Zugabteil das Handy eines 18-Jährigen entwendet. Er fuhr mit der Bahn von Frankenthal in Richtung Grünstadt. Kurz vor seinem Ausstieg in Freinsheim ging er auf die Toilette und ließ sein Handy auf seinem Sitzplatz zurück. Als wenig später zu seinem Sitzplatz zurückkam, war sein Samsung J6 im Wert von 150 Euro nicht mehr auffindbar. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder an die Bundespolizei unter 06321 92680.

