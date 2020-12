Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim)Raubüberfall,Zeugengesucht

DeidesheimDeidesheim (ots)

Mit Fäusten und Fußtritten malträtiert wurde am Montagmorgen (14. Dezember 2020, ca. 9:30 Uhr) ein Mann am Bahnhof in Deidesheim, als er im Begriff war einen Snack-Automaten zu befüllen. Zwei ca. 20 Jahre alte Männer entrissen dem Opfer einen Schlüsselbund und entkamen unerkannt. Einer der Täter habe eine blaue Jacke mit einem gelben auffälligen Kragen getragen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius

Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell