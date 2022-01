Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl und Computerbetrug

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Anfang Dezember (02.12.) wurde einer älteren Dame in einem Lebensmittelgeschäft an der Rhedaer Straße die Geldbörse gestohlen. Zwei bislang unbekannte weibliche Tatverdächtige fragten die Geschädigte nach einer Wegbeschreibung und verübten hierbei den Diebstahl. Anschließend nutzten die Täterinnen die EC-Karte, um Bargeld am Geldautomaten abzuheben.

Unterdessen wurden die entsprechenden Bilder der beiden Täterinnen zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben und können im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/72520

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell