Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Betrüger unterwegs - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Mittwoch (27. Januar 2021) sind zwei Männer unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen, in die Wohnung einer Seniorin gelangt.

Gegen 14:25 Uhr klingelten zwei Männer bei einer 77-jährigen Seniorin. Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen, bat ein Mann um Einlass. Von der Situation überrumpelt, ließ die Krefelderin den Mann in ihre Wohnung. Dieser gab an, dass sich sein Kollege im Keller befinde und dort den Druck von der Wasserleitung ablasse.

Der Mann forderte die Seniorin auf, mit ihm ins Badezimmer zu gehen, um den Hahn des Waschbeckens zu überprüfen. Sein Komplize erschien kurze Zeit später auch in der Wohnung und ging ins Schlafzimmer. Als die Geschädigte eine Nachbarin anrufen wollte, flüchteten die beiden Männer, vermutlich ohne Beute.

Ein Mann ist etwa 1,80 Meter groß und der andere etwa 1,70 Meter. Beide sind zwischen 35 und 40 Jahre alt und waren mit einem dunkelblauen Arbeitsanzug bekleidet, welcher auf der linken Seite einen Schriftzug hatte. Sie sprachen akzentfreies Deutsch und hatten ein "europäisches Erscheinungsbild". Beide trugen weiße Stoffhandschuhe und einen hellen Mund-Nasen-Schutz.

Bei einem weiteren Fall hat ein Bankangestellter in Krefeld durch sein aufmerksames Handeln einen Trickbetrug verhindert und einen 84-jährigen Krefelder vor einem hohen Schaden bewahrt.

Gegen 12 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einem angeblichen Bankangestellten. Dieser gab vor, dass jemand versucht habe, eine höhere Bargeldsumme von dem Konto des Mannes zu überweisen, und erfragte die Kontonummer sowie die PIN. Auf weiteres Nachfragen verriet der Senior dem Betrüger auch eine TAN. Damit versuchten die Betrüger, mehrere Überweisungen zu tätigen, die aber von dem aufmerksamen Bankangestellten storniert wurden.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (37)

