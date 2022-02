Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Raub in Spielothek in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. Februar 2022, ereignete sich gegen 6:00 Uhr ein schwerer Raub in einer Spielothek in der Friedrich-Ebert-Straße in Nordenham.

Zur Tatzeit betrat ein bislang unbekannter, maskierter Täter die Spielothek über einen Seiteneingang von der Adolf-Vinnen-Straße aus kommend und verlangte von einer 38-jährigen Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers die Öffnung einer Kasse. Mit dem erlangten Bargeld flüchtete der Täter wieder in Richtung der Adolf-Vinnen-Straße. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,70 Meter groß, eine kräftige Statur und ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Gekleidet war er mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunkelgrauen Jogginghose. Als Mund-Nasen-Bedeckung trug er ein schwarzes Kopftuch mit weißem Muster.

Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

