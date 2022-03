Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomat geplündert

Lindlar / Engelskirchen (ots)

In einem Waldgebiet zwischen Engelskirchen-Grünscheid und Lindlar-Holz fand ein Passant am Dienstagmorgen (29. März) einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Wie inzwischen ermittelt werden konnte, stand der Automat ursprünglich an der Holzer Straße in Lindlar. Zwischen 17.00 Uhr am Montag und 7.00 Uhr am Dienstag haben Unbekannte den im Erdreich in einem Betonklotz verankerten Automaten aus dem Boden herausgerissen und zum Auffindeort transportiert. Dort hatten sie den Automaten mit einem Schneidwerkzeug geöffnet und die Zigaretten entnommen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell