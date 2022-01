Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Passant leicht verletzt

Bocholt (ots)

Beim Abbiegen hat eine Autofahrerin am Dienstag in Bocholt einen Fußgänger erfasst. Zu dem Unfall war es gegen 19.50 Uhr auf der Böggeringstraße gekommen: Die 22-Jährige war dort in Richtung Lowicker Straße unterwegs. Als die Bocholterin nach links auf den Holunderweg abbiegen wollte, übersah sie den 50-Jährigen: Der Bocholter überquerte gerade die Einmündung in Richtung Lowicker Straße. Der Leichtverletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell