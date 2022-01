Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tasche samt Handy gestohlen

Bocholt (ots)

Ein kurzer Einkauf reichte: Unbekannte haben am Dienstag eine Tasche gestohlen, die die Kundin einer Bäckerei draußen an ihrem Fahrrad zurückgelassen hatte. Das Geschehen spielte sich gegen 13.30 Uhr an der Wesemannstraße ab. Nahe eines Verbrauchermarktes an der Straße Niederbruch entdeckte eine Zeugin die Tasche kurze Zeit später. Es fehlte das Mobiltelefon, das samt Bargeld und Papieren darin gelegen hatte. In der Nähe des Fahrradständers hatten sich zwei Jugendliche aufgehalten; einer davon trug eine graue Fleece-Jacke mit Kapuze. Ob die Tat mit ihnen in Zusammenhang steht oder sie als Zeugen in Frage kommen, ist noch ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

