Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ruhestörung mit Folgen

Rastatt (ots)

Die Meldung einer Ruhestörung am Dienstagabend in der Hohlohstraße, führte in der Folge zu mehreren Ermittlungsverfahren durch Beamte des Polizeireviers Rastatt. Als die Polizisten gegen 21:45 Uhr an der Örtlichkeit mit dem Lärmverursacher Kontakt aufnahmen, konnten sie aus der Wohnung des 48-Jährigen Marihuana-Geruch wahrnehmen. Beim Betreten und der freiwilligen Durchsicht der Räumlichkeiten konnten neben einem mutmaßlichen Cannabis-Marihuana-Gemisch noch eine Kleinkaliberwaffe, illegales Feuerwerk und weitere verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz aufgefunden und beschlagnahmt werden. Bei einem Anwesenden 23-Jährigen konnte neben einer kleinen Menge mutmaßlichen Amphetamins noch mehrere tausend Euro Bargeld entdeckt werden. Der 23-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Rastatt verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Die beiden Männer erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell