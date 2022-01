Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Willstätt, B28 - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Willstätt (ots)

Aufgrund einer Fahrzeugpanne ist ein 20-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf der B28 in Richtung Kehl auf dem rechten Fahrstreifen liegengeblieben. Der Mann sicherte seinen Wagen selbständig mit mehreren Leitkegeln und Nissenwarnleuchten ab. Der Fahrer eines möglicherweise silbernen oder grauen VW Golf mit Offenburger Kennzeichen erkannte die Gefahrenstelle mutmaßlich zu spät und kollidierte gegen 16:18 Uhr mit einem Verkehrsleitkegel. Nach kurzer Begutachtung seines Wagens sei der ältere Mann in Richtung Kehl weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Kehl bitten Zeugen, die Hinweise zu dem geflüchteten Auto oder dem Fahrer des Wagens geben können, sich unter der Telefonnummer: 07851 893-0 zu melden.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell