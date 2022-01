Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach, B3 - Verkehrsunfall mit leicht Verletztem

Offenburg (ots)

Ein Unfall hat am Dienstagnachmittag zu einem Leichtverletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 16 Uhr befuhr ein 53-jähriger Nissan-Fahrer die Wackerstraße in Richtung B3. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten aus Richtung Offenburg kommenden Seat-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der 25-Jährige leicht verletzt. Der Seat kam an den Abschlepphaken. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell