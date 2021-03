Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Wittlich (ots)

Am Freitag, den 26.03.2021, gegen 17:30 Uhr kam es auf dem Radweg parallel der L 141, in Höhe des dortigen "Demeterhof Breit" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Radfahrer, welcher auf dem Radweg, parallel der L 141 aus Fahrtrichtung Salmtal in Richtung Wittlich fuhr kollidierte mit einem aus dem Wirtschaftsweg kommenden Personenkraftwagen. Der Radfahrer erlittet schwerste, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde ins hiesige Krankenhaus verbracht.

Neben den Polizeieinsatzkräften waren der Notarzt sowie ein Rettungsfahrzeug der Rettungswache Wittlich im Einsatz.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Wittlich melden.

