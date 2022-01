Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einbruch in Einfamilienhaus

Heek (ots)

Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Wohnungseinbruch in Heek. Die Täter stiegen über einen Zaun und hebelten ein Fenster des an der Ahler Straße gelegenen Hauses auf. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Zu dem Geschehen kam es am Dienstag zwischen 15.15 und 18.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell