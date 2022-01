Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch am Morgen

Gronau (ots)

Gegen 07.00 Uhr am Dienstagmorgen war noch alles in Ordnung. Als ein Inhaber eines Cafés gegen 11.15 zu seinem Geschäft in Gronau zurückkehrte, lagen drei Geldspielautomaten auf dem Boden. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten an der Enscheder Straße verschafft und die Geräte aufgebrochen. Mit ihrer Beute, Bargeld in bislang unbekannter Höhe, flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

