Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Teststation

Raesfeld (ots)

In eine Corona-Teststation sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Raesfeld eingedrungen. Die Täter hebelten die Tür eines Containers auf, der auf einem Gelände an der Straße Schwietering steht. Aus dem Inneren entwendeten die Einbrecher zwei Laptops und zwei mobile Heizgeräte. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell