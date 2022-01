Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin beim Queren erfasst

Bocholt (ots)

Eine 17 Jahre alte Radfahrerin hat sich am Dienstag in Bocholt bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Eine 52 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 07.50 Uhr die Eintrachtstraße befahren und wollte von dieser nach rechts in den Stenerner Weg einbiegen. Dabei kollidierte die Bocholterin mit dem Fahrrad: Die Jugendliche hatte in diesem Moment den Stenerner Weg in Richtung Langenbergpark queren wollen. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Bocholterin in ein Krankenhaus.

