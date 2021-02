Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Bad Dürkheim (ots)

Am 20.02.2021 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin, welche dabei leicht verletzt wurde. Ein 48-jähriger Bad Dürkheimer übersah beim rückwärts Ausparken eine 78-jährige Fußgängerin aus Wachenheim. Diese wurde seitlich von dem Pkw erfasst und stürzte. Die 78-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen im Kopf- und Handbereich. Außerdem klagte die Dame über Rückenschmerzen. Zur weiteren Behandlung kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz, welcher auf dem Wurstmarktplatz landete. Die 78-Jährige wurde im Anschluss in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

