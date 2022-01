Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Loch in Scheibe an Wagen geschlagen

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in Bocholt an einem geparkten Auto eine Seitenscheibe eingeschlagen. Das Geschehen spielte sich an der Reygersstraße ab; entwendet haben die Täter nach ersten Erkenntnissen nichts aus dem Inneren des Fahrzeugs. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell