POL-LB: Gärtringen: Gebäude nach Unfall beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in der Alfred-Döblin-Straße in Gärtringen ereignete. Die 70 Jahre alte Lenkerin eines Hyundai fuhr aufgrund einer medizinischen Notlage zunächst gegen ein Garagentor und im weiteren Verlauf rückwärts gegen eine Hauswand. Das Garagentor und die Hauswand wurden hierbei beschädigt. Die Dame wurde anschließend für die medizinische Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An der Unfallstelle waren der Rettungsdienst mit drei Einsatzkräften und einem Fahrzeug sowie die Feuerwehr Gärtringen mit sieben Wehrleuten und einem Fahrzeug im Einsatz.

