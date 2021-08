Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Gemarkung Rottenburg am Neckar: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und Sachschaden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro kam es am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 33-jährige Ford-Fahrerin auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf den Ford auf, wodurch sich die 33-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

