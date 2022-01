Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Folgenreiche Kollision

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat die Beifahrerin eines Pkw am Dienstag in Borken bei einem Unfall erlitten. Ein 22-Jähriger hatte gegen 07.30 Uhr mit seinem Auto die Heidener Straße in Richtung Innenstadt befahren. Als der Velener nach links in die Josefstraße abbog, kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Kleinlaster eines 42-jährigen Veleners. Die schwerverletzte 14-Jährige aus dem Wagen des 22-Jährigen kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

