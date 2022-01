Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Parkplatzrempler

Frau schwer verletzt

Ahaus (ots)

Von einem Auto touchiert und dadurch gestürzt ist eine 60 Jahre alte Frau am Dienstagabend in Ahaus-Wüllen. Die Fußgängerin aus Horstmar lief gegen 17.55 Uhr hinter einem Wagen auf dem Verbrauchermarktparkplatz an der Andreasstraße her. Dieses bemerkte die 23 Jahre alte Autofahrerin aus Ahaus nicht und setzte zurück. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie zunächst stationär verblieb.

