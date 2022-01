Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

Bocholt (ots)

Einbrecher haben in Bocholt eine Kleingartenanlage heimgesucht. Die Unbekannten drangen in zwei Gartenlauben ein, aus denen sie mehrere Gegenstände entwendeten. Dazu zählen eine Videokamera, eine Android TV Box, ein Sprachsteuerungsassistent "Alexa", ein Camping-Herd, ein Monitor des Herstellers Acer und zwei Boxen der Marke JBL. Auf einer dritten Parzelle gelang es den Tätern nicht, sich Zugang zu verschaffen. Abgespielt haben sich die Taten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 13.01., 16.00 Uhr, und Dienstag, 18.01., 19.30 Uhr in der Anlage an der Straße "An der Alten Aa". Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

