POL-GM: Busfahrer musste zur Blutprobe

Reichshof (ots) - An der Kreuzung L324 / L344 in Erdingen sind heute Morgen (29. März) zwei Autos miteinander kollidiert. Eine 43-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Eine 62-jährige Nümbrechterin fuhr um 6:15 Uhr mit ihrem roten Corsa auf der Odenspieler Straße in Fahrtrichtung Erdingen. Sie beabsichtigte an der Kreuzung L 344 nach links in Richtung Denklingen abzubiegen. Eine 43-jährige Frau aus Drolshagen fuhr ...

mehr