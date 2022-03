Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Beim Abbiegen kollidiert

Reichshof (ots)

An der Kreuzung L324 / L344 in Erdingen sind heute Morgen (29. März) zwei Autos miteinander kollidiert. Eine 43-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Eine 62-jährige Nümbrechterin fuhr um 6:15 Uhr mit ihrem roten Corsa auf der Odenspieler Straße in Fahrtrichtung Erdingen. Sie beabsichtigte an der Kreuzung L 344 nach links in Richtung Denklingen abzubiegen. Eine 43-jährige Frau aus Drolshagen fuhr mit ihrem weißen Renault auf der Odenspieler Straße von Erdingen kommend in Fahrtrichtung Morsbach-Lichtenberg. Sie versuchte noch den Zusammenstoß zu verhindern, konnte aber die Kollision mit der abbiegenden Corsafahrerin nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die 43-jährige Renaultfahrerin leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

