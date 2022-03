Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hoher Sachschaden bei Unfall in Brüchermühle

Reichshof (ots)

Eine leichtverletzte Person und hoher Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (28. März) in Brüchermühle ereignet hat. Ein 27-jähriger Waldbröler fuhr um 13:38 Uhr mit seinem roten Touran auf der Rölefelder Straße in Richtung B 256. An der Einmündung stoppte er zunächst und bog dann nach links auf die B256 in Fahrtrichtung Denkligen ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden Daimler eines 21-jährigen Gummersbachers. Dieser hatte die B256 aus Wiehl kommend in Fahrtrichtung Denklingen. Der 21-jährige Daimlerfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu; sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

