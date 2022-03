Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahmen nach Raub durch falsche Paketboten

Engelskirchen (ots)

Am 18. Januar 2021 wurde ein Ehepaar in Engelskirchen-Hollenberg Opfer eines brutalen Raubüberfalls, bei denen die Täter sich zur Tarnung als Paketboten verkleidet hatten (siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/4816222). Nach umfangreichen Ermittlungen konnten inzwischen zwei Tatverdächtige festgenommen werden.

Bei dem Überfall hatten die Täter eine Paketzustellung vorgetäuscht und an der Haustür der Opfer geklingelt. Als diese die Türe geöffnet hatten, stürmten drei mit einer Pistole bewaffnete Männer in das Haus, überwältigten das Ehepaar und raubten es aus. Die Polizei hatte am Tatort Spuren gesichert, die zur Identifizierung eines 49- und eines 36-jährigen Tatverdächtigen führten.

Beide Personen waren untergetaucht und konnten nur mit erheblichem Ermittlungsaufwand aufgespürt werden. So konnte der 49-Jährige bereits Anfang Dezember 2021 in einer Wohnung im Raum Bielefeld festgenommen werden. Am 26. März gelang dann auch die Festnahme des zweiten Haupttäters; der 36-Jährige konnte im südhessischen Raum dingfest gemacht werden; gegen ihn lagen zudem zwei weitere Haftbefehle wegen Raubstraftaten vor. Beide Tatverdächtige sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen hinsichtlich des dritten an dem Überfall beteiligten Täters sind bislang erfolglos verlaufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell