Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigaretten bei Einbruch erbeutet

Bergneustadt (ots)

In der Nacht zu Montag (28. März) sind Unbekannte in einen Lebensmittelmarkt in Bergneustadt eingebrochen und haben Zigaretten gestohlen. Um in den Markt an der Stadionstraße zu gelangen, hebelten die Einbrecher zunächst eine Nebentür des Marktes auf. Von dort aus begaben sie sich zu dem im Markt befindlichen Kiosk, brachen das als zusätzliche Sicherung heruntergelassene Rolltor auf und entwendeten im Anschluss einen Teil der Zigarettenauslage. Die Polizei sucht nach Zeugen, die etwa gegen 03.30 Uhr im Bereich des Tatortes Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

