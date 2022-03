POL-GM: Zwei Verletzte bei Alkoholunfall

Marienheide (ots) - In ein Einfamilienhaus an der Schemmer Straße sind Unbekannte zwischen 18 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstagmorgen (26. März) eingebrochen. Die Täter hatten eine Terrassentüre des Hauses aufgehebelt, nachdem sie den davor befindlichen Rollladen hochgeschoben hatten. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke, bevor sie ohne Beute flüchteten. Hinweise bitte an die zentrale ...

