POL-GM: Keine Beute bei Einbruch in Marienheide-Müllenbach

Wipperfürth (ots) - In zwei an der Hansestraße gelegenen Firmen sind Einbrecher in der Nacht zu Freitag (24./25. März) eingestiegen. Durch Aufhebeln einer Terrassentür beziehungsweise eines Fensters gelangten die Täter jeweils in den Bürotrakt der Gebäude. Bei der Durchsuchung der Büros konnten sie in beiden Fällen Bargeld erbeuten. Daneben klauten die Einbrecher in einer Firma noch mehrere Flaschen Sekt und eine ...

mehr