Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Brände am Sonntagabend

Wipperfürth (ots)

Zu mehreren Wiesen- und Mülltonnenbränden musste die Feuerwehr in Wipperfürth am Sonntagabend ausrücken. Die Schäden waren zum Glück gering, es besteht aber der Verdacht der Brandstiftung. Gegen 18.10 wurden oberhalb von Nagelsbüchel drei kleinere Brände von Wiesen und Buschwerk entdeckt. Die Brände konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Da die Brände nahezu zeitgleich, aber mehrere hundert Meter voneinander entfernt ausbrachen, ist eine Brandstiftung wahrscheinlich. Gegen 20.50 Uhr brannte es in zwei Altpapiercontainern der Anne-Frank-Schule an der Ostlandstraße. Ein Zeuge hatte zuvor drei Personen im Bereich der Container bemerkt, die auf seine Ansprache hin wegliefen. Die Personen waren etwa 16 bis 18 Jahre alt und dunkel gekleidet, wobei eine Person einen Vollbart getragen habe. Gegen 21.50 Uhr musste die Feuerwehr schließlich zu einem weiteren Mülltonnenbrand in der Leonhardtstraße ausrücken. Von dem Brand ging keine Gefahr für umstehende Gebäude aus; der Abfall dürfte aber auch absichtlich entzündet worden sein.

