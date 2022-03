Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schneefräse und Motorsense gestohlen

Wiehl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle im Industriegebiet Wiehl-Bomig haben Unbekannte am Wochenende (25. bis 28. März) eine Schneefräse der Marke Husavarna und eine Motorsense der Marke Stihl gestohlen. Um in die Halle an der Straße "Am Verkehrskreuz" zu gelangen, hebelten die Täter zunächst erfolglos an einer Zugangstüre. Schließlich schlugen Sie die Verglasung eines Rolltores ein, woraufhin sie dieses entriegeln und öffnen konnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

