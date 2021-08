Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Karambolage mit 20.000 Euro Schaden

Donaueschingen (ots)

Bei einem Zusammenstoß auf der B27 auf Höhe der Abfahrt Donaueschingen-Mitte gab es am Sonntagnachmittag erheblichen Schaden an drei Autos. Ein BMW hatte aus noch unbekannten Gründen scharf abgebremst, weswegen ein nachfolgender 50-Jähriger Skoda-Fahrer und eine 21-jährige Suzuki-Fahrerin auffuhren. Der 29-Jährige im BMW gibt einen technischen Grund für das plötzliche Bremsmanöver an, weswegen der BMW sichergestellt wurde. Bei dem Unfall blieb es beim Blechschaden.

