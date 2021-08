Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Schiffsunfall mit verletzter Person (15.08.2021)

Konstanz (ots)

Am 15.08.2021 stieß ein Segelboot gegen 11:00 Uhr beim Ausfahren aus dem Hafen in Bregenz mit einem Dalben zusammen. Dadurch stürzte eine 68-jährige, weibliche Person rücklings die Stufen zur Kajüte hinab. Die Gestürzte fühlte sich zunächst nicht verletzt, klagte bei der Überfahrt in Richtung Ludwigshafen jedoch zunehmend über Schmerzen, woraufhin der betroffene Bootsführer den Hafen in Staad ansteuerte und die Rettungskräfte verständigte. Die Geschädigte aus dem Landkreis Tuttlingen wurde aufgrund des Verdachts einer Wirbelsäulenverletzung durch das DRK auf dem Landweg ins KH Konstanz verbracht.

Bei der Landung des vorsorglich angeforderten Rettungshubschraubers auf dem Vorplatz des Fährhafens in Staad wurden mehrere Gegenstände, darunter ein Sonnenschirm, aufgewirbelt. Die Sachbearbeitung hierzu erfolgt durch die Wasserschutzpolizeistation Konstanz.

Durch den vorausgegangenen Schiffsunfall im Hafen in Bregenz entstand am Boot Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Am Dalben entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell