Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Polizei geht in Wuppertal und Remscheid gegen Verkehrssünder vor

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Wochenende (03.09.2021) legte der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Wuppertal mit Unterstützung von vier Mitarbeitern der Wuppertaler Straßenverkehrsbehörde und Beamten der Polizeiinspektion Solingen wieder den Fokus auf Raser und Poser. Neben der Elberfelder Innenstadt nahm man diesmal auch Schwerpunkte in Remscheid unter die Lupe.

In der Remscheider Innenstadt fiel einer Zivilstreife ein 20-jähriger Golf-Fahrer auf, weil er sein Fahrzeug unverhältnismäßig stark beschleunigte und von diesem übermäßiger Lärm ausging. Bei einer anschließenden Kontrolle wurden diverse technische Veränderungen u.a. an der Ansaug- und Abgasanlage festgestellt, die nicht im Fahrzeugschein eingetragen waren.

Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis. Die zuständige Straßenverkehrsbehörde wurde eingeschaltet.

Insgesamt stellten Polizei und die Straßenverkehrsbehörde Wuppertal bei dem Schwerpunkteinnsatz rund 160 Verstöße fest. Allein in 36 Fällen war entweder die Betriebserlaubnis erloschen oder es lagen technische Mängel vor. 69 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, 12 davon müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Zwei Autofahrer wurden erwischt, weil sie unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahmen. Zwei Autos legten die Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde still, weil sie keinen Versicherungsschutz hatten.

Weitere Kontrollen des Verkehrsdienstes werden in den nächsten Wochen folgen. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell