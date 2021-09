Polizei Wuppertal

POL-W: W Überfall auf Senior auf der Nordbahntrasse

Wuppertal (ots)

Ein 81-Jähriger spazierte gestern (08.09.2021), gegen 10:30 Uhr, mit seinem Hund auf der Nordbahntrasse, als ihn ein unbekannter Räuber von hinten umstieß und ihm seine Geldbörse entwendete. Der Senior lief in Höhe der Straße Homanndamm unter Zuhilfenahme seines Rollators in Richtung Elberfeld. Der Unbekannte packte den 81-Jährigen und riss ihn zu Boden. Dann griff er nach der Geldbörse des Mannes und flüchtete in Richtung Nietzschestraße. Der Täter war 28-35 Jahre alt, circa 168 cm groß und trug gestern ein rotes Oberteil, eine beigefarbene Kappe und eine blaue Hose. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Räuber geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0202-284-0 zu melden. (hm)

