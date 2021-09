Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Alleinunfall mit Auto an der Burgunderstraße

Wuppertal (ots)

Solingen - Auf der Burgunderstraße kam es am 07.09.2021, gegen 17:30 Uhr, zu einem Alleinunfall eines Autos. Eine 81-jährige Solingerin fuhr mit ihrem VW Golf in Richtung Germanenstraße auf der Burgunderstraße, als sie auf einen Garagenhof abbog. Im Zuge dieses Abbiegevorgangs verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Das Auto drehte sich aufs Dach. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 1.500 Euro. (jb)

