POL-GM: Weißer Kleintransporter nach Unfallflucht gesucht

Engelskirchen (ots) - In ein Geschäft an der Oststraße in Engelskirchen-Ründeroth sind Unbekannte in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmittag (28./29. März) eingebrochen. Die Täter konnten die Eingangstüre des Geschäfts mit einem Hebelwerkzeug öffnen. In einem Lager- und Büroraum stießen sie auf eine Kassette, aus der sie Geld erbeuteten. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat ...

