Polizei Essen

POL-E: Essen: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuckkiste - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E-Kray:

Ein falscher Wasserwerker erbeutete Samstagvormittag (10. April), im Essener Stadtteil Kray, eine Schmuckkiste. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Gegen 11:45 Uhr schaffte es ein Unbekannter auf der Straße Kortwiese, unter dem Vorwand Wasserwerker zu sein, in die Wohnung einer 93 Jahre alten Frau zu gelangen. Angeblich gäbe es in der Nachbarwohnung einen Wasserschaden. Jetzt müsse er die Wasserleitungen in der Wohnung der Rentnerin kontrollieren. Als die ältere Dame nach Aufforderung im Bad verschwand, um dort Wasser in die Badewanne laufen zu lassen, stahl der Kriminelle unbemerkt Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung aus der Wohnung. Der Geflüchtete soll zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Er hat kurze, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und trug keinen Mund-Nasen-Schutz. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

