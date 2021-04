Polizei Essen

POL-E: Essen: Gruppe Kinder bedrohen Anwohner mit Messer - alarmierte Polizisten verbal bedroht und angegriffen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen/Süd: Fünf Kinder im Alter zwischen 11 und 14 Jahren traten am Mittwoch, 7. April auf der Krablerstraße einen Mülleimer ab. Dies beobachtete ein 45-jähriger Essener, der die Kinder auf ihr Fehlverhalten ansprach. Es folgte eine verbale Auseinandersetzung, in derer die Kinder dem Essener deutlich zu verstehen gaben, dass sie die mahnenden Worte nicht interessieren würden. Dieselbe Gruppe fiel gestern Abend (8. April gegen 18:40 Uhr) erneut auf, weil sie denselben Mülleimer abtraten. Daher sprach der Anwohner sie erneut, dieses Mal aus seinem Auto heraus, an. Eines der Kinder (14) begab sich daraufhin zum Fahrzeug, bedrohte den Essener verbal und zog ein Klappmesser, um die Drohung zu verstärken. Vermutlich überrascht, dass der Bedrohte aus dem Auto stieg, traten die Kinder daraufhin augenblicklich die Flucht an. Bis zum Eintreffen der Polizei verfolgte der Essener die Kinder in seinem Auto. Der zuvor bereits aufgefallene 14-Jährige bedrohte den durchsuchenden Beamten und ergriff unerwartet den Kragen der Schutzweste. Den Griff löste der Beamte und legte dem 14-Jährigen Handfesseln an. Bei der Durchsuchung der Kinder konnten insgesamt drei Klapp- bzw. Springmesser aufgefunden werden. Erziehungsberechtigte mussten ihre Kinder auf der Polizeiwache Altenessen abholen. Gegen die strafmündigen Kinder wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Bedrohung ermittelt. (ChWi)

