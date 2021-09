Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrer verletzt Kind und fährt weiter - Unfallzeugen gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 14:30 Uhr am Fußgängerüberweg an der Richthofenstraße, in der Nähe des Hasselter Platzes, ereignet hatte. Ein 13-jähriger Junge aus Detmold überquerte den Zebrastreifen auf seinem Fahrrad. Dabei wurde er von dem Fahrzeugführer eines silberfarbenen Renaults touchiert, so dass er zu Fall kam. Der 13-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An seinem Rad entstand geringer Sachschaden. Der Wagen fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung der Behringstraße. Bei dem Fahrer des Renaults soll es sich um einen Mann mit dunklen Haaren und einem dunklen Vollbart handeln. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat unter 05231/6090.

