POL-LIP: Extertal-Bösingfeld. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich Mittwochmittag an der Einmündung Goldbecker Straße/Schevelstein ereignet hatte, wurden eine 24-Jährige aus Lemgo sowie ein 59-Jähriger aus Rinteln verletzt. Die junge Frau beabsichtigte gegen 13:45 Uhr mit ihrem Mercedes von der Straße Schevelstein aus nach links auf die Goldbecker Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten VW des 59-Jährigen, der auf der Goldbecker Straße unterwegs war. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligten mussten mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 28.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden; ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten entfernte die Feuerwehr. Die Straße wurde bis etwa 15:30 Uhr gesperrt.

