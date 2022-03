Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Reichshofer musste Führerschein abgeben

Waldbröl (ots)

Seinen Führerschein ist ein 53-jähriger Reichshofer nach zwei Unfällen unter Alkoholeinfluss erstmal los. Zeugen meldeten am Mittwoch (30. März) um 09:15 Uhr einen Autofahrer, der auf der Scharnhorststraße in Richtung Oststraße in Schlangenlinien fuhr. Er touchierte mehrfach den Bordstein, bog ab in die Straße Wiedenhof und prallte dort gegen ein Straßenschild. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung Friedrich-Engelbert-Weg fort. Kurze Zeit später fuhr der Wagen in der Gerberstraße auf das Parkdeck eines Verbrauchsmarkts. Beim Einparken touchierte der Fahrer ein geparktes Auto. Die hinzugerufene Polizei führte bei dem 53-jährigen Fahrer aus Reichshof einen Atemalkoholtest durch, welcher positiv verlief. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

