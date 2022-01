Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Farbschmierereien im gesamten Ortsbereich

Stadecken-Elsheim (ots)

Dienstag, 25.01.2022

In der Zeit von Dienstagabend auf Mittwochmorgen wurden im gesamten Ortsbereich in Stadecken-Elsheim eine Vielzahl von Objekten mit Farbe besprüht. Die Polizei stellte über 100 besprühte Verkehrszeichen, Straßen- und Ortsschilder, Stromkästen, Stromhäuschen sowie Verkehrsinseln fest, die mit dem Schriftzug "FSV" und "1905" in roter und schwarzer Farbe besprüht wurden. Konkrete Täterhinweise gibt es derzeit keine.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/ 65-4310 oder per E-Mail: pimainz3@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell