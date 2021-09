Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Traktor umgekippt, Betriebsstoffe ausgelaufen

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag den 11.09.2021, gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 57-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Traktor samt Anhänger den Krähhöhlenweg in Bad Dürkheim. Als er sein Gespann wenden wollte, fuhr er mit dem Vorderreifen des Traktors in die Böschung, wodurch dieser in Schräglage geriet und umkippte. Der Fahrer blieb unverletzt, jedoch liefen Betriebsstoffe auf die Fahrbahn und in das Erdreich, welche durch eine Reinigungsfirma entfernt werden mussten. Die Fahrbahn blieb während der Unfallaufnahme einseitig passierbar.

