Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Raub von Rucksack

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu einem Raubdelikt, welches sich am Sonntag (12.09.2021), gg. 01.30 h, in der Winzinger Straße in Neustadt ereignete. Der 30jährige Geschädigte gab an, dass er mit seinem Fahrrad in Höhe des dortigen Einkaufsmarkes unterwegs war, als er von mehreren Personen angegangen wurde. Die Personen hätten ihn geschlagen und auch mit einem Messer bedroht. Ein Rucksack sei ihm vom Rücken heruntergerissen und entwendet worden. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Bei den Tätern soll es sich um eine aus vier Personen bestehende Gruppe gehandelt haben, einer sei dunkel bekleidet gewesen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

