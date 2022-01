Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Warnhinweis der Polizei! Trickbetrüger treibt im Bereich der Universitätsklinik Mainz sein Unwesen

Mainz - Stadtgebiet (ots)

Im Bereich der Mainzer Universitätsklinik werden überwiegend ältere Menschen durch einen derzeit unbekannten Trickbetrüger mit der Masche des "Geldwechseltricks" betrogen. Er spricht vorwiegend ältere Menschen an und greift dann in die Geldbörsen, wenn er Kleingeld zum Telefonieren gewechselt haben will. Der Betrüger ist ausschließlich vormittags unterwegs.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- Gut gekleidet (Mantel) - 25-35 Jahre alt - Gepflegtes Aussehen - Spricht deutsch, mal mit, mal ohne Akzent

Verhaltenshinweise der Polizei

- Nicht auf der Straße/Öffentlichkeit Geld wechseln - Abstand zu anderen halten - Keinem die Möglichkeit geben, in die Geldbörse greifen zu können - Seien Sie Aufmerksam wenn Sie jemand anspricht, lassen Sie sich nicht in längere Gespräche mit unbekannten Personen verwickeln

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell