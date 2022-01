Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter

Ennepetal (ots)

Am 17.01.2022 wurde die Feuerwehr Ennepetal gegen 19:30 von der Kreisleitstelle zur Unterstützung des Rettungsdienst Ennepe-Ruhr alarmiert. An der Einsatzstelle wurde ein Notfallpatient behandelt, der aufgrund seines Gesundheitszustands eine schonende Rettung benötigte. Hierfür wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug, sowie die Drehleiter der Hauptwache entsandt. Vor Ort konnte der kreislaufstabile Patient, durch die 6 Einsatzkräfte, über die Drehleiter gerettet und dem Rettungswagen, zum weiteren Transport in ein Krankenhaus, übergeben werden. Die Einsatzdauer betrug 30 min.

