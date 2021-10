Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - PKW mit Eiern beworfen und Scheibe zerstört

Steinfeld (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27.10.-28.10.2021, wurde an einem geparkten PKW in Steinfeld, In der Südlichen Au, die Windschutzscheibe mit mehreren Schlägen beschädigt. In diesem Zusammenhang wurde der PKW noch mit Eiern beworfen. Hinweise auf den bislang unbekannten Täter bittet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, unter Telefon 06343/93340 oder per unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

